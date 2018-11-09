В "Укрзализныце" выбрали название для скоростного поезда в "Борисполь"

Новый скоростной экспресс, который будет курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом и Международным аэропортом “Борисполь”, назовут Kyiv Boryspil Express.

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Это название победило в голосовании, сообщил и.о. председателя правления компании “Укрзализныця” Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

“10 тысяч пользователей Facebook присоединились к голосованию, и это меньше чем за 4 дня. Мне название импонирует. Кстати, в запасе еще несколько красноречивых названий – оставим их для будущих масштабных строек”, – отметил Кравцов.

Напомним, ранее “Укрзализныця” показала фото нового дизельного поезда, который будет курсировать по маршруту Киев-Пассажирский – Борисполь-аэропорт. Всего таких рельсовых автобусов будет пять, четыре из них будут возить пассажиров, один будет в резерве.