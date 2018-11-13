Украина опоздала со вторым уровнем пенсионного страхования на 10 лет - Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что в Украине созданы все условия для введения второго уровня пенсионной системы.

Такое убеждение он выразил в эфире «5 канала».

«Введение второго уровня пенсионной системы – это исключительно вопрос политической воли. Все условия для введения второго уровня в Украине, я убежден, есть и созданы. Да, надо внести определенные точечные изменения относительно защиты, в первую очередь, накоплений граждан в негосударственных пенсионных фондах и во втором уровне страхования. Но в целом пенсионная система готова к введению второго уровня. И самое главное, что второй уровень дает средства, которые будут инвестироваться в экономику Украины. Поэтому решение находится в руках Верховной Рады Украины: на сегодняшний день там есть целый ряд законопроектов относительно введения второго уровня, и этот вопрос на поле законодательства. К сожалению, должен констатировать, что Украина опоздала с введением второго уровня пенсионного страхования по меньшей мере на 10 лет. Это было не сделано в 2005, 2006, 2008 годах, когда это нужно было сделать – и мы остались на периферии этого процесса», – отметил Розенко.

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В то же время чиновник назвал неоправданными опасения некоторых экспертов, которые ставят под сомнение удачный старт второго уровня пенсионной системы.

«Мы вводили изменения в пенсионное законодательство почти одновременно с Польшей, но они это сделали: сегодня уровень пенсионного обеспечения у поляков приблизительно в три-четыре раза выше, чем у украинцев… Более того, украинские крупные предприятия сегодня в том числе торгуют своими акциями, и польские пенсионные фонды имеют акции в наших предприятиях. То есть наш бизнес уже готов для того, чтобы заработал второй уровень, и он участвует в польских пенсионных программах, а у нас кое-кто рассказывает, что Украина еще не готова к этому», – уточнил он.