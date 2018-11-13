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В Украине определились с первым вокзалом, который отдадут в частные руки

В Украине определились с первым вокзалом, который отдадут в частные руки

Министерство инфраструктуры Украины по результатам переговоров с Укрзализныцей определило железнодорожный вокзал Николаева возможным объектом концессии в формате государственно-частного партнерства.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает пресс-служба министерства.

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“Нам необходимо объединить усилия и решить, каким образом будет эта концессия: или с местными органами власти, или мы ищем частного партнера. Если ищем частного партнера, то каким образом это будет и какие сроки и видение этого комплекса”, – отметил он.

Министр также отметил, что после завершения электрификации железной дороги в Николаев путешествия в этом направлении станут более быстрыми и дешевыми.

В то же время он отметил неудовлетворительное состояние вокзального комплекса.

“Это позорно, когда перед приездом министра делают какие-то панические ремонты, ломают туалеты, а директор вокзала “увольняется”, уходит на больничный и прочее, чтобы не видеть результаты своей “работы” за год”, – подчеркнул Омелян.

По материалам НВ
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