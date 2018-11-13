Перевозки морским транспортом в этом году уменьшились на 18% - Госстат

Морским транспортом Украины за 9 месяцев 2018 года было перевезено почти 1,4 млн тонн грузов, что на 18% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Морские перевозки в заграничном сообщении сократились за этот период на 11,5% (до 936,8 тыс. тонн), во внутреннем – на 28,6% (до 461,9 тыс. тонн).

В частности, за январь-сентябрь 2018 года перевозки контейнерных грузов морским транспортом Украины сократились в 13,5 раза (до 0,4 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, руды – в 11 раз (до 21,8 тыс. тонн).

При этом, перевозка зерна увеличилась в 3,1 раза (до 310,5 тыс. тонн).

Речные грузоперевозки за январь-сентябрь 2018 года в заграничном сообщении выросли на 13,3% (до 1,0 млн тонн), во внутреннем – на 6,6% (почти до 1,8 млн тонн).

В частности, за январь-сентябрь 2018 года перевозки руды речным транспортом увеличились на 78,4% (до 435,3 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, черных металлов – на 43,8% (до 300,4 тыс. тонн).