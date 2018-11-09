В Латвии задержали экс-президента обанкротившегося банка, который вывел из Украины 300 млн грн

В Латвии задержали бывшего президента, одного из собственников ПАО “Городской коммерческий банк” (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Следствие установило, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица банка выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз. Всего было выведено почти 300 миллионов гривен.

Кроме президента, подозрение вручили и председателю правления банка. Президента учреждения Тумовса подозревают в ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины, а председателя правления по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Кроме того, руководителям фиктивных предприятий также было сообщено о подозрении по ст. 205 (Фиктивное предприятие) УК Украины.

В 2017 году руководитель банка был объявлен в международный розыск. В октябре 2018 года правоохранительные органы Латвийской Республики задержали Тумовса, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год. Также установлено, что председатель правления банковского учреждения получил гражданство РФ и уехал на временно оккупированную территорию АР Крым.

Сейчас сотрудники Департамента защиты экономики и следователи Главного следственного управления Нацполиции готовят материалы относительно экстрадиции задержанного в Латвии банкира.