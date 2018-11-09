Межбанк: доллар к 27,77 уронили избыточная ликвидность СКВ и дефицит покупателей

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 7,88 коп., на торгах четверга укрепился на 6,51 коп., оказавшись на уровне 27,77 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 15-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 7,10 коп., составил 27,77 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 15 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,81/27,82 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.03, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 27,75/27,77, а спустя 22 минуты, словно испугавшись энтузиазма «медведей», «американец» сбавил темп отката, остановившись на цифре 27,76/27,77 UAH/USD.

Основной причиной снижения цен безналичного «американца» в дебюте торгов стало сохранившееся с предыдущих сессий изобилие СКВ, на которую не находилось покупателей. Появившись на рынке, НБУ анонимно с платформы Matching приобрел немного СКВ, пытаясь «помочь» доллару, однако, судя по всему, сумма покупки была незначительной, не обеспечив коренного перелома в тренде.

Тем временем, около 10.52 котировки доллара на межбанке растянули спред до 27,76/27,78 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 11.56, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж. Около полудня не дождавшиеся возобновления коррекции курса «американца», выжидавшие до этого часа покупатели начали приобретать СКВ, тотчас подняв ее цену до 27,78/27,80 UAH/USD.

Вскоре, подтверждая вышеприведенную гипотезу о причинах сохранения присутствия на рынке «зеленых медведей», покупки были свернуты, дав новый старт на снижение цен. Вначале, около 12.24 до 27,77/27,78, а спустя 40 минут – к 27,76/27,77 UAH/USD.

После обеда на фоне снижения торговой активности на межбанке вновь появились покупатели, возобновив рост долларовых цен. По состоянию на 14.35 «американец» уже пребывал на уровне 27,77/27,7 UAH/USD, не покидая эту отметку до самого финиша сессии.

Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,77 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,770 / 27,790

евро – 31,396 / 31,416

российский рубль – 0,4166 / 0,4174

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1293 / 1,1295

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