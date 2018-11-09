Руководство "Сумыхимпром" подозревают в покупке товара по завышенной на 3 млн грн цене

Прокуратура Сумской области сегодня, 15 ноября, сообщила о подозрении в злоупотреблении служебным положением коммерческому директору и начальнику отдела снабжения ПАО “Сумыхимпром”.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что в январе-феврале 2018 года указанные должностные лица договорились о неправомерной выгоде для другого юридического лица. В частности, коммерческий директор и начальник отдела снабжения под видом извести негашеной второго сорта приобрели по существенно завышенной цене известь третьего сорта. Согласно выводам специалистов стоимость товара завышена на сумму более 3 млн гривен.

По данным прокуратуры, действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 (умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, совершенного по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде залога.