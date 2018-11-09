Государство возвращает деньги: что такое налоговая скидка, и как ее получить

Украинцы могут вернуть налоги, уплаченные в бюджет. Государство берет из зарплаты каждого официально работающего 18% подоходного налога. Именно их Фискальная служба может отдать назад.

Это называется налоговая скидка.

Обучение, ипотечный кредит, покупка жилья и даже взносы в частный пенсионный фонд. За все это Фискальная служба должна возвращать деньги. Однако украинцы мало об этом знают и практически не пользуются возможностью.

Как и за что можно получить свои налоги обратно, разбирался сайт “Сегодня”.

От частного садика до ВУЗа

Образование – одно из оснований получить налоговую скидку. Если ребенок учится в частном детском саду или школе, то родители могут получить возврат налога. То же самое и при обучении на контракте в ПТУ или вузе.

Однако, есть одно “но”. Человек должен работать официально, так как налоговая скидка — это возврат части уплаченного работодателем подоходного налога из официальной зарплаты. Поэтому предприниматели и те, кто оформлен по гражданско-правовому договору, не могут получить возврат налога. Получить деньги можно только за обучение в Украине. Для этого надо иметь договор с учебным заведением и квитанции, которые подтверждают оплату обучения.

“Право на получение налоговой скидки имеют только члены семьи первой степени родства, то есть – муж, жена, дети, родители. Соответственно, если плательщик платил за свое обучение, обучение детей или родителей, он может обратиться в Фискальную службу для получения налоговой скидки”, – поясняет Дина Дрыжакова, адвокат и директор юридической компании “Прима Лидер Груп”.

Деньги можно получить после окончания налогового года до 1 апреля. То есть, налоговую скидку за обучение в 2018 году можно получить с 1 января по 1 апреля 2019-го. Если декларацию не подать вовремя, скидка теряется. Учитывается календарный год, а не учебный. Получается, один учебный год – это два разных налоговых.

Для получения скидки надо пойти в Фискальную службу с паспортом, ИНН, договором на обучение, квитанциями за год. Там дадут заполнить налоговую декларацию, в нее надо вписать полученные доходы за год и сумму, которую человек заплатил за образование. В течении 60 дней деньги вернут.

“Для получения налоговой скидки на обучение нужно предоставить паспорт, справку о присвоении идентификационного кода, справку о зарплате с указанной суммой начисленной заработной платы, суммы социального взноса и суммы удержанного налога с доходов физических лиц, копию договора с учебным заведением, копии квитанций за обучение за отчетный календарный год, документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке и др.), заявление с указанием реквизитов счета для перечисления возмещения”, – добавляет Дрыжакова.

Сколько можно получить возврата налога? Например, за обучение в университете с января по декабрь 2017-го родители студента заплатили 20 тысяч. Налоговую скидку может получить только один из родителей или сам студент, если он официально работает. Государство возвращает только подоходный налог, а из суммы 20 000 грн – это 3600 грн (20 000*18%).

Налоговая скидка на жилье

Налоговую скидку можно получить и на ипотечный кредит. Но не на стоимость жилья, а на сумму уплаченных банку процентов за год.

Чтобы иметь право на возврат подоходного налога, нужно:

быть гражданином Украины;

иметь номер налогоплательщика ( ИНН ) или отметку в паспорте об отказе от него;

официально получать заработную плату;

зарегистрировать место жительства в ипотечной квартире;

задекларировать доходы.

Чтобы получить деньги, надо зарегистрироваться по адресу жилья, приобретенного по ипотеке. Если дом строится, то в первый год, как только человек получил прописку, надо подать декларацию на налоговую скидку с нарастающим итогом за предыдущие годы уплаты процентов по кредиту. Если проценты по кредиту в валюте, то сумма платежей пересчитывается в гривне по курсу Нацбанка Украины, который действовал на день уплаты процентов по кредиту.

Налоговой скидкой можно пользоваться только в течение 10 лет.

Размер суммы, которую может вернуть государство, зависит от площади жилья. Так, максимальный метраж – 100 кв. м. Если площадь больше, к ней применяется понижающий коэффициент. Чтобы его рассчитать, надо максимальную площадь поделить на фактическую. Например, если квартира площадью 120 кв. м, коэффициент составит 0,83 (100/120). Это значит, что государство вернет налог не на всю сумму уплаченных процентов, а только 83% от них. Если площадь купленной квартиры меньше 100 квадратов, коэффициент не применяется.

Рассчитаем возможную скидку, если человек заплатил банку проценты по кредиту в сумме 50 тысяч грн, а площадь квартиры 105 кв. м. Официальный доход за год – 40 тысяч грн. Зарплата меньше, чем сумма уплаченных процентов. Это значит, что государство вернет подоходный налог только с 40 тысяч гривен. При этом квартира больше максимальной площади, поэтому применяется коэффициент 0,95. Тогда 40000*0,95=38 000 грн – именно из этой суммы будет рассчитываться возврат налога: 38000*0,18=6840 грн.

Пенсия от частного фонда

Также государство возвращает налог тем, кто делает взносы в частные пенсионные фонды. Это должно стимулировать украинцев не надеяться только на один источник пенсии.

Однако и здесь есть лимит. Государство готово возвращать подоходный налог со взноса не более 2240 грн. А если взносы делаются в пользу членов семьи (родителей, братьев, сестер, детей), налог возвращается с суммы не более 1120 грн.

Например, если каждый месяц откладывать 1800 грн на пенсию в негосударственном пенсионном фонде, то государство вернет 3888 грн (1800*12*18%).

Также в налоговом кодексе предусмотрен возврат налога за лечение. Однако он заработает только, когда в Украине запустится обязательное медицинское страхование. Пока конкретной программы по внедрению медстрахования в Украине нет.

Резюмируем: чтобы оформить налоговую скидку, надо обратиться в ближайшее подразделение Государственной фискальной службы. Там же обязаны бесплатно разъяснить, как получить возврат подоходного налога.

Виталий Андроник