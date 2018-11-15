Почему в ближайшее время не заработает накопительная пенсионная система

В Украине накопительная пенсионная система может заработать с 1 января 2020-го.

Кабмин официально предложил Верховной Раде перенести сроки введения второго пенсионного уровня.

В государственном бюджете пока недостаточно денег, чтобы реформировать пенсионную систему. В частности, вводить второй накопительный уровень, говорится в постановлении Кабмина, которое приняли на заседании 14 ноября.

Все наработанные нормы накопительного пенсионного страхования сохранят. В частности, застрахованные лица, которым на 1 января 2020-го останется меньше 10 лет до пенсии, смогут отказаться от выплат страховых взносов в накопительную систему.

Раньше накопительный пенсионный уровень должен был заработать с 1 января 2019-го.

Законопроект №6677 предполагал, что кроме единого социального взноса, украинцы будут ежемесячно платить с зарплаты от 2 до 7% на накопительную пенсию. В результате получать 2 выплаты – из солидарного уровня, который действует сейчас, и накопительного. Обязательно будут участвовать в накопительной системе люди до 35 лет.