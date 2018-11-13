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Шахтерам Львовщины погасили задолженность по зарплатам за сентябрь на 78%

Шахтерам Львовщины погасили задолженность по зарплатам за сентябрь на 78%

Горнякам Львовской области, которые в начале ноября пикетировали облгосадминистрацию, выплатили 78% задолженности по зарплате за сентябрь.

«13 ноября на счета ГП «Львовуголь» поступил платеж за реализацию готовой угольной продукции в размере 22 миллиона гривен. Финансовый ресурс в полном объеме направили на зарплату работникам ГП «Львовуголь», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что шахтерам выплатили 110,1 млн грн, что составляет 78% заработной платы за сентябрь 2018 года.

Напомним, 2 ноября во Львове шахтеры из области устроили пикет под областной администрацией из-за задолженности по зарплатам. Горняки требовали отставки министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

По материалам hromadske.tv
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