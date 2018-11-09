Межбанк: доллар к 27,84 уронила двойная порция притока экспортной выручки из-за рубежа

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 1,45 коп., на торгах среды укрепился на 7,88 коп., оказавшись на уровне 27,8394 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 14-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 7,63 коп., составил 27,84 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 14 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,87/27,89 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.07, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 27,83/27,85, а спустя 5 минут «американец», пролонгировав коррекцию, уже находился на цифре 27,82/27,84 UAH/USD.

Основной причиной снижения цен безналичного «американца» стало жесткое доминирование предложения СКВ на фоне сохранившегося с предыдущих сессий долларового изобилия. Последнее нарастало из-за двойной порции притока экспортной выручки из-за рубежа, отложенной на вторник по причине длинных выходных в Америке. Теперь, согласно регламенту торгов межбанка, этот отложенный приток мог появиться на межбанке в среду, на следующий день.

Меж тем коррекция «американца» продолжалась – около 10.26 доллар оказался на уровне 27,81/27,82, предприняв попытку отскока около 11.25 Киева; 27,83/27,85 UAH/USD. Покупки на локальных низах быстро исчерпались, дав возможность СКВ продолжать свой путь вниз: по состоянию на 11.35 она упала к 27,81/27,82 UAH/USD.

Пополудни, на 12.16 новые покупки снова приподняли курс «американца» до 27,82/27,83, однако на обеденный перерыв рынок ушел около 13.17 на фоне более низких цен: 27,81/27,82 UAH/USD.

В дальнейшем, на опустевшем межбанке, с 14.30 долларовые цены ограничились расширением спреда до 27,81/27,83 UAH/USD.

Рынок, войдя в полосу стабильности, сохранил эти цены действующими до самого финиша сессии на межбанке, завершив сессию на цифре 27,81/27,82 UAH/USD.

Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8394 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,815 / 27,835

евро – 31,341 / 31,361

российский рубль – 0,4100 / 0,4106

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1285 / 1,1286

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