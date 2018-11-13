Масштабы коррупции в странах Восточной Европы с 2006 года удвоились

Немецкий экономический институт провел исследование и выяснил, что у граждан Восточной Европы снизилась вера в демократию.

Немецкие исследователи считают, что причина в корупции, сообщает Politico.

Немецкие исследователи отметили, что поддержка демократии в целом растет, чем дольше люди живут в демократической системе. Но опросы показывают, что поддержка демократии в бывших коммунистических странах Восточной Европы с 2006 года упала. По данным исследователей, уровень коррупции в странах Восточной Европы практически удвоился за тот же период.

“Увеличение коррупционного опыта в этих государствах подрывает поддержку демократии”, – говорится в докладе исследователей.

Впрочем, в исследовании есть и исключения. Латыши, например, оценили уровень коррупции как низкий, однако продемонстрировали также низкий уровень поддержки демократии.

Однако цифры нескольких других восточноевропейских стран, похоже, подтверждают гипотезу исследователей. Например, болгары сообщают о высоком уровне коррупции и демонстрируют низкий уровень поддержки демократии. На другом конце шкалы – Германия. Немцы говорят о низком уровне коррупции и наивысшую поддержку демократии среди 34 стран.

“Эти результаты показывают, что демократия не процветает сама по себе”, – говорят исследователи.

Они предложили странам Восточной Европы улучшить качество своих демократических институтов.