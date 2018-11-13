Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 87 0

Масштабы коррупции в странах Восточной Европы с 2006 года удвоились

Масштабы коррупции в странах Восточной Европы с 2006 года удвоились

Немецкий экономический институт провел исследование и выяснил, что у граждан Восточной Европы снизилась вера в демократию.

Немецкие исследователи считают, что причина в корупции, сообщает Politico.

Немецкие исследователи отметили, что поддержка демократии в целом растет, чем дольше люди живут в демократической системе. Но опросы показывают, что поддержка демократии в бывших коммунистических странах Восточной Европы с 2006 года упала. По данным исследователей, уровень коррупции в странах Восточной Европы практически удвоился за тот же период.

“Увеличение коррупционного опыта в этих государствах подрывает поддержку демократии”, – говорится в докладе исследователей.

Впрочем, в исследовании есть и исключения. Латыши, например, оценили уровень коррупции как низкий, однако продемонстрировали также низкий уровень поддержки демократии.

Однако цифры нескольких других восточноевропейских стран, похоже, подтверждают гипотезу исследователей. Например, болгары сообщают о высоком уровне коррупции и демонстрируют низкий уровень поддержки демократии. На другом конце шкалы – Германия. Немцы говорят о низком уровне коррупции и наивысшую поддержку демократии среди 34 стран.

“Эти результаты показывают, что демократия не процветает сама по себе”, – говорят исследователи.

Они предложили странам Восточной Европы улучшить качество своих демократических институтов.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир Криминал
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина