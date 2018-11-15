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120 тысяч семей воспользовались программой "теплых кредитов": как его взять

120 тысяч семей воспользовались программой "теплых кредитов": как его взять

Популярность теплых кредитов среди украинце растет. В Украине действует 160 тысяч местных програм по дополнительному размещению средств.

Так, по информации Минрегиона, ими уже воспользовались почти 500 тысяч семей.

Кабмин в апреле 2018 года запустил финансирование “теплых кредитов” на 2018 год в государственных Ощадбанке, Укргазбанке и ПриватБанке. Также премьер Гройсман сообщил, что на на «теплые кредиты» еще будут выделены в следующем году 400 миллионов гривен.

Мои fiнансы:

  • Кому дают – собственникам частных домов, ОСМД и жилищно-строительным кооперативам.
  • Где взять – в двух госбанках: Приватбанке и Ощадбанке.
  • Какие документы нужны – паспорт, идентификационный код, справка о доходах за последние 6 месяцев, чек-фактура из магазина, который продает товар, накладная на получение товара, акт выполненных работ.
  • Почему могут отказать – неправильно оформлены документы, низкий официальный доход, есть другие непогашенные кредиты.
По материалам УКРИНФОРМ
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