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Вокзал Grand Central в Нью-Йорке продадут за 35 миллионов долларов

Вокзал Grand Central в Нью-Йорке продадут за 35 миллионов долларов

Крупная американская транспортная компания решила купить Центральный вокзал Нью-Йорка.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, сделку уже одобрил финансовый комитет компании.

Стоимость сделки составила 35 млн долларов.

Кроме тог, по данным агентства, компания Metropolitan Transportation Authority собирается приобрести нью-йоркскую пригородную железную дорогу Метро-Север (Harlem Line Metro North Railroad) и пригородную железнодорожную линию Hudson Line.

Ожидается, что покупка вокзала и железнодорожных линий будет одобрена 15 ноября, а закрыта через 11 месяцев. Сейчас Metropolitan Transportation Authority арендует эти активы.

По материалам Економічна Правда
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