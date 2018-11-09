В Украине ликвидируют очередной банк

Администрация Вернум Банка решила прекратить работу финучреждения.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“В связи с согласованием НБУ плана прекращения банковской деятельности ПАО Вернум Банк без прекращения юридического лица, банк сообщает всем клиентам и вкладчикам, что возвращение вкладных (депозитных) средств, закрытие счетов будет проводиться в главном офисе банка”, – говорится в сообщении.

В банке отметили, что возврат средств и закрытие счетов будет проводиться в сроки и в соответствии с условиями договоров, кроме вкладов (депозитов) срок действия которых истекает после 1 марта 2019 года. Такие вклады возвращаются досрочно по заявлению вкладчика без пересчета процентов за досрочное возвращение средств.

Отметим, ранее к шести банкам были применены меры воздействия со стороны Нацбанка за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга. Среди них был и Вернум Банк.