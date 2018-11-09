По информации на 12:30, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (37,283 млн и 44,951 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 32). Максимальный курс продажи доллара 28,15 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,04- 28,05 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 81 активные заявки по доллару на сумму более 82,234 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,1100 – 1 000

28,0800 – 10 000

28,0800 – 10 000

28,0600 – 10 000

28,0500 – 20 000

28,0500 – 10 000

28,0400 – 80 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0000 – 800

28,0300 – 5 000

28,0400 – 7 000

28,0400 – 20 000

28,0400 – 3 000

28,0400 – 2 000

28,0400 – 2 500





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0678 грн..

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0288 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.