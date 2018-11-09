По информации на 12:30, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (37,283 млн и 44,951 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 32). Максимальный курс продажи доллара 28,15 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,04- 28,05 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 81 активные заявки по доллару на сумму более 82,234 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,1100 – 1 000
28,0800 – 10 000
28,0800 – 10 000
28,0600 – 10 000
28,0500 – 20 000
28,0500 – 10 000
28,0400 – 80 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,0000 – 800
28,0300 – 5 000
28,0400 – 7 000
28,0400 – 20 000
28,0400 – 3 000
28,0400 – 2 000
28,0400 – 2 500
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0678 грн..
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0288 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.