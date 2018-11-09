В структуре УЗ появилась дочерняя компания, которая будет отвечать за грузовые вагоны

ЧАО “Укрзализныця” создало дочернее ООО “УЗ Карго Вагон” (UZ Cargo Wagon LLC). Предприятие станет балансодержателем грузовых полувагонов, которые будут поставляться в рамках кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития.

Об этом сообщает УЗ.

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По словам и. о. председателя правления УЗ Евгения Кравцова, это позволит устанавливать реальные рыночные тарифы на грузовые перевозки.

Новая компания зарегистрирована 6 ноября 2018 года. По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Министерства юстиции Украины, уставной капитал ООО составляет 1 млн грн. Единственным учредителем является ЧАО “Укрзализныця”. Руководителем компании указан Андрей Мирошников, который также является заместителем директора филиала Центр транспортной логистики УЗ”.