Межбанк: доллар остановили в росте продажи системного банка

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,900/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.02 доллар, покинув виртуальную сферу, вырос в цене, оказавшись на уровне 27,91/27,95 UAH/USD. На рынке, как и ожидалось, нехватка доллара.

Кроме нехватки доллара, росту курса «американца» на межбанке способствовало значительное расширение гривневой ликвидности, о котором дали понять изрядно подскочившие (с уровня 45 239,8 млн. грн. к 56 537,7 млн. грн.) остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

К 10.33 Киева доллар на межбанке немного сузил спред, сопровождаясь относительным равновесием спроса и предложения валюты: 27,92/27,94 UAH/USD.

Сохранив «ползучий» восходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня на межбанке приподнялась по состоянию на 11.01 Киева до 27,93/27,95 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж. “Но 11 млрд. грн. привеса на коррсчетах надо куда-то пристраивать” – не отказал себе в шутке наш консультант.

Около 11.20 котировки доллара на межбанке, остановив рост, упали к цифре 27,90/27,92 UAH/USD.

Дополуденное достаточно сдержанное «зеленое» ралли на межбанке, прерванное объемными продажами одного системного банка, сопровождалось признаками снижения гривневой ликвидности, как показывает второй индикатор состояния гривневого ресурса: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo повысились с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,50/18,00% годовых. Эта динамика противоречит изрядному повышению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,90 / 27,92

евро – 31,423 31,457

российский рубль – 0,412 / 0,413

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