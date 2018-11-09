Трамп надеется, что Саудовская Аравия не будет сокращать добычу нефти

Американский лидер Дональд Трамп надеется, что Саудовская Аравия и другие страны-участницы ОПЕК не станут сокращать объемы добычи нефти.

Об этом американский лидер написал в Twitter.

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“Будем надеяться, что Саудовская Аравия и ОПЕК не будут сокращать добычу нефти. Цены на нефть должны быть гораздо ниже, исходя из предложения”, – отметил Трамп.

Напомним: Саудовская Аравия намерена с декабря снизить добычу нефти для стабилизации рынка.

Цена на нефть упала до минимума за полгода – ниже 70 долларов за баррель впервые с апреля. Это произошло из-за опасений по поводу избытка топлива на мировом рынке. Еще в октябре баррель нефти стоил 86 долларов.

Серьезной проблемой для Саудовской Аравии и других крупных производителей из ОПЕК, которые доминируют на Ближнем Востоке, является увеличение добычи в США. На прошлой неделе энергетические компании США ввели в эксплуатацию 12 новых нефтяных вышек, доведя их общее количество до 886 шт. – наивысшего уровня с марта 2015 года.

Этот рост показывает, что добыча сырой нефти в США, которая уже достигла рекордных 11,6 млн б/с, будет увеличиваться.