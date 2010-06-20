Крупный турецкий авиаперевозчик получил рекордную прибыль

Операционная прибыль Turkish Airlines за 9 месяцев 2018 года стала рекордной и превысила $1,1 млрд.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Совокупный доход за третий квартал составил $4 млрд. Таким образом, доходы от продаж в первые девять месяцев 2018 года выросли на 20% до $9,9 млрд.

Чистая прибыль за этот период составила $755 млн, увеличившись втрое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

EBITDAR (прибыль до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и аренды) за первые 9 месяцев 2018 года увеличилась на 16% и составила $2,8 млрд.

Что касается пассажирооборота, то за этот период авиакомпания Turkish Airlines перевезла примерно 58 млн пассажиров. Общий коэффициент занятости пассажирских кресел поднялся на 3,2% до 82%.

Ранее стало известно, что Turkish Airlines увеличит частоту полетов в Украину. Так, с 15 ноября компания увеличит частоту полетов с 16 до 21 рейсов в неделю, а с 18 февраля 2019 года достигнет 24 рейсов в неделю. Долгое время квота на полеты между Киевом и Стамбулом была ограничена 16 рейсами в неделю для каждой из сторон.