НБУ может потребовать от ФГВФЛ сократить количество продавцов активов, – СМИ

Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) следует ужесточить квалификационные требования к организаторам торгов активами неплатежеспособных банков, чтобы сократить количество площадок.

По данным источника издания, Национальный банк Украины (НБУ), в залоге у которого по кредитам рефинансирования находится часть активов выведенных с рынка банков, подталкивает ФГВФЛ к такому решению после ряда выявленных случаев несоответствия аккредитованных ФГВФЛ компаний существующим квалификационным требованиям, а также случаев незаконных действий организаторов торгов.

Также источник не исключил, что инициатива НБУ может быть связана с возвращением на рынок активов ФГВФЛ государственного предприятия СЕТАМ.

“В октябре аккредитацию ФГВФЛ прошло ГП СЕТАМ. Руководство госпредприятия смогло перебить негатив прошлых лет, провело ребрендинг и раскручивает бренд OpenMarket, внедрило блокчейн – ситуация выравнивается. С выходом на рынок ФГВФЛ госпредприятия отпала острая необходимость в большом количестве частных торговцев, которые мешают зарабатывать государственному”, – заявил источник.

Он также добавил, что в НБУ известно про случаи нарушения закона некоторыми частными организаторами торгов.

“Сегодня аккредитовано 45 площадок. Реально эффективно торгует – порядка 20. Некоторые вообще не ставят цель развивать торговлю активами ФГВФЛ как бизнес. Например, когда организатор торгов используется связанными с должником лицами исключительно для срыва аукциона по продаже прав требований. Это конкретный случай, который произошел в 2018 году. Фонду пришлось лишить площадку аккредитации. Чтобы инцидент не повторился, нужно ужесточить правила”, – заявил источник.