Богдан Данилишин: что может содействовать замедлению роста потребительских цен

Инфляция на потребительском рынке в октябре по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,7%, с начала года – 7,4%. Базовая инфляция в октябре по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,3%, с начала года – 6,9%.

Напомню , в сентябре инфляция по сравнению с августом составила 1,9%. После четырех безинфляционных месяцев – май-август (в июле была зафиксирована дефляция) – потребительские цены снова растут, причем быстрыми темпами: в сентябре и октябре индексы потребительских цен были самыми высокими в этом году.

В октябре, если сравнивать с сентябрем, наиболее высокими темпами росли цены по группам “Связь” (на 3,3%), “Транспорт” (3,1%), “Одежда и обувь” (2,6%), “Алкогольные напитки, табачные изделия” (на 2,3%).

Высокий уровень потребительской инфляции объясняется влиянием внешних и сезонных факторов, а также изменениями в административно регулируемых тарифах.

В частности, высокими мировыми ценами нефти (стоимость нефти сорта Brent в течение последних месяцев находилась в интервале 75-82 долларов за баррель), постепенным уменьшением предложения некоторых овощей, ростом цен на газ для промышленности (на 9,4-9,7% по сравнению с сентябрем), поднятием “Укрзализныцей” стоимости пассажирских билетов (на 12%), влиянием повышения тарифов на услуги “Укрпочты” и увеличения минимальных оптовых и розничных цен на алкоголь.

Фактором влияния на потребительские цены был и рост производственных расходов (рост цен производителей в августе вырос на 1,3%, в сентябре – 1,2%), который с определенным лагом транслировался в потребительские цены.

Подорожание одежды и обуви является типичным для октября, из-за появления новых зимних коллекций.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились в октябре на 2,3%, в т. ч. на алкогольные напитки – на 3,2%, на табачные изделия – на 1,6%.

Рост тарифов на ЖКХ на 0,6% произошел главным образом за счет повышения тарифов на канализацию на 5,2%, водоснабжение – на 4,8%, содержание домов и придомовых территорий – на 1,4%.

Существенной составляющей роста цен в октябре было подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков – на 1,4% (продукты питания подорожали на 1,5%, безалкогольные напитки на 0,5%). Больше всего (на 8,8%) подорожали овощи. На 3,6% выросли цены на молоко и молочные продукты, на 2,7% повысились цены на яйца и хлеб, на 2% выросли цены на хлебопродукты, на 1,7% – на макаронные изделия и сыр.

Наблюдается серьезный рост стоимости продовольственных товаров, регулирование (декларирование) цен на которые было отменено с июля 2017 года постановлением Кабинета министров №394. Так, цены на продукты питания за январь-октябрь 2018 года выросли по сравнению с январем-октябрем прошлого года на 12,2%. Поскольку в структуре потребительской корзины высокий удельный вес именно расходов на продукты питания, отмена декларирования цен на продовольствие в значительной степени влияет на потребительскую инфляцию в Украине.

Как я неоднократно отмечал, замедлению роста потребительских цен будет способствовать комплексный пересмотр политики ценообразования на продукты питания. В частности, считаю целесообразными следующие мероприятия:

введение сниженной ставки НДС на продукты питания;

введение по аналогии с европейскими странами, максимальные торговые наценки: максимальная наценка на продукты не должна превышать 15% от цены производителя, на обычные товары – должна быть не выше 30% от цены производителя. На импортные товары – не более 30% от таможенной цены.

Отмечу, что основным принципом регулирования цен в развитых странах является ограничение норм прибыли предприятий социального-значимого производства на определенном уровне и введение штрафов за превышение такого уровня;

обеспечение государственного контроля за ценообразованием на потребительском рынке Украины (возобновление работы Государственной ценовой администрации).

Отдельно подчеркиваю необходимость принять действенные меры по демонополизации экономики Украины.

В ІІІ квартале 2018 года потребительская инфляция умеренно замедлялась (до 8,9% г/г в сентябре), приблизившись к верхней границе целевого диапазона, установленного Основными принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу (6,5% ± 2 п.п. по состоянию на конец третьего квартала 2018 года).

Однако, расширение потребительского спроса, высокие темпы роста заработных плат, недавний стремительный рост цен на нефть, будут отображаться на потребительской инфляции в IV квартале текущего года. Складывается ситуация, при которой приоритетная цель НБУ по снижению потребительской инфляции до 6% ± 2 п. п. в текущем году, как это определено Основными принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу, скорее всего, не будет достигнута.

Среди основных факторов немонетарного характера, которые могут негативно повлиять на инфляцию в ноябре:

возможный рост стоимости горючего в случае повышения мировых цен на нефть;

увеличение цен на услуги ЖКХ ввиду повышения стоимости природного газа для населения с 1 ноября;

рост цен на услуги связи из-за повышения тарифов “Новой почты”.

Среди основных факторов немонетарного характера, которые могут положительно повлиять на инфляцию в ноябре:

тенденция к замедлению цен производителей (в течение июля-октября, в частности в октябре цены производителей выросли на 0,3%).

Влияние НБУ на уровень инфляции существенен, но он не имеет определяющего значения. Денежные отношения не оторваны от других сфер экономической жизни. Действия, проводимые в рамках возможностей Нацбанка, без других комплексных мер не дадут должного эффекта.

Повышение ставки рефинансирования – а это главный инструмент Нацбанка в борьбе с инфляцией – в условиях монополистической структуры рынка не обеспечит снижение инфляции до установленных годовых целей потому, что производители-монополисты поддерживают несоответствие совокупного спроса и предложения с целью обеспечения контроля над ценообразованием. Ссылка на то, что мы достигнем поставленных целей в среднесрочной перспективе, несколько призрачна, поскольку чем дальше мы будем двигаться, тем дальше эта перспектива будет удаляться.

Инфляция в Украине не является исключительно монетарным феноменом. В целом, инфляция – явление многофакторное. У нее немало составляющих. Если сегрегировать составляющие на монетарные и немонетарные, то именно немонетарных, вероятно, окажется больше. И пренебрегать вкладом немонетарных составляющих в рост цен нельзя. Например, тарифы национальных естественных монополий и инфраструктурных монополистов влияют на уровень цен в нашей стране. Влияет на цены и стоимость энергоресурсов, которые мы преимущественно импортируем. Может ли Нацбанк способствовать сдерживанию роста тарифов отечественных инфраструктурных монополистов или влиять на мировые цены на нефть, газ или уголь? Вопрос риторический.

Сильное влияние на рост потребительских цен имеют факторы, не подконтрольные НБУ. Среди них, вместе с отменой регулирования цен на продукты питания – рост административно регулируемых тарифов на услуги ЖКХ, увеличение цен производителей промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Эти факторы действуют на стороне расходов, поэтому НБУ ограничен в противодействии росту цен. Для снижения инфляции Нацбанк вынужден повышать учетную ставку, но в период выхода экономики из кризиса это чревато ростом стоимости кредитов и уменьшением объемов кредитования экономики. Потенциал положительного влияния увеличения учетной ставки на сдерживание инфляции в условиях инфляции предложения ограничен.

Богдан Данилишин, Председатель Совета Национального банка