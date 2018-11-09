Межбанк: доллар вырос к 27,90/27,93 в расчете на дефицит СКВ на межбанке 13-го

Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,85/27,88 UAH/USD tom виртуально, без сделок.

В США 12 ноября выходной, отмечают столетний юбилей окончания Первой мировой войны (День Ветеранов). Это событие обрекает наш межбанк на торговлю безналичным долларом в непопулярном в Украине режиме валютирования tom или «завтра».

Около 10.07 доллар, покинув виртуальную сферу, немного вырос в цене, оказавшись на уровне 27,86/27,90 UAH/USD tom. Рынок, как и полагается на понедельничной сессии по «завтрашнему» доллару, низколиквидный.

К 10.15 Киева доллар на межбанке немного сузил спред, сопровождаясь относительным равновесием спроса и предложения валюты: 27,87/27,90 UAH/USD tom.

Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как появились признаки очередной смены настроения на рынке гривневого ресурса, где наметилось расширение ликвидности. Об этом дали понять выросшие с уровня 43 601,8 млн грн к отметке 45 239,8 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Сохранив «ползучий» восходящий тренд, безналичная пара доллар-гривна на межбанке приподнялась по состоянию на 11.07 Киева до 27,90/27,93 UAH/USD tom. На моменте относительное равновесие покупок и продаж. «Не думаю, что во вторник будет заметная нехватка доллара из-за долгих выходных в США, но на всякий случай курс “завтрашнего американца” ползет вверх», – заметил наш консультант.

Около 11.20 котировки доллара на межбанке, остановив рост, консолидировались на цифре 27,90/27,93 UAH/USD tom.

Не исключено, вялотекущий рост курса «завтрашнего» доллара на открытии торгов на межбанке состоялся, благодаря признакам расширения гривневой ликвидности.

Об этом дали понять понизившиеся с уровня 16,00/18,50% к отметке 16,00/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Обращаем внимание, что эта динамика гармонирует с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,855 / 27,880

евро – 31,593 / 31,618

российский рубль – 0,4128 / 0,4134

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1255 / 1,1257

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