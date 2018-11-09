В Швеции умные робогрузовики подключат к 5G (видео)

Мгновенная передача данных с помощью 5G — то, что надо для создания по-настоящему безопасного беспилотного автомобиля. В компании Einride, чьи робогрузовики уже выполняют коммерческие заказы, связывают с пятым поколением связи развитие чистого транспорта на всей планете.

Производитель робогрузовиков Einride, компания Ericsson и лидер рынка сотовой связи Швеции Telia объединились, чтобы внедрить 5G в беспилотные авто. Фура без водителя T-pod с возможностью подключения к пятому поколению связи будет ездить по предприятию DB Schenker в шведском Йенчепинг.

«Эти испытания являются вехой в переходе на интеллектуальную транспортную систему, которая будет безопасной, экономичной и устойчивой. Автономные, полностью электрические грузовики на дорогах общего пользования уже не мечта — это происходит прямо сейчас», — поясняет исполнительный директор DB Schenker Эвальд Кайзер.

T-pod с подключением к 5G и развитая инфраструктура могут заменить около 60% существующего сегодня транспорта. В Einride надеются, что их работа внесет существенный вклад в сохранение окружающей среды благодаря сокращению вредных выбросов в атмосферу.

Высокоскоростная связь обещает ускорить развитие не только автономного транспорта, но и других областей, отмечают в Telia.

Робогрузовики уже начинают курсировать по общим дорогам. Например, а США на трассы вышли машины китайского стартапа TuSimple. А по Японии колесят подключенные фуры, которые должны в будущем решить проблему дефицита дальнобойщиков.