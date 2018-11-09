Чиновники "Киевавтодора" через фиктивную схему присвоили миллионы - ГПУ

Прокуратура Киева объявила о подозрении трем чиновникам “Киевавтодора”, которые подозреваются в присвоении 8 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

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Как отмечается, прокуратура Киева объявила о подозрении в совершении преступления трем должностным лицам “Киевавтодора”, которые в прошлом году с привлечением фиктивных предприятий для участия в проведении тендера завладели средствами городского бюджета в сумме 8,3 млн гривен.

“Во время обысков в коммунальных учреждениях и по месту жительства фигурантов дела изъяты черновые записи, компьютерная техника и фиктивная документация, подтверждающая совершение противоправных финансово-хозяйственных операций по хищению бюджетных средств”, – говорится в сообщении.

“Сейчас всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Согласно закону такие действия наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества”, – сообщает пресс-служба.

Позже в “Киевавтодоре” заявили, что информация Генпрокуратуры об объявлении подозрения трем чиновникам “Киевавтодора” является недостоверной.

По словам коммунальной корпорации, у органа досудебного следствия отсутствуют доказательства совершения указанного инкриминируемого преступления.

В сообщении сказано, что по результатам проверки Госаудитслужбой определено, что никакого вреда, причиненного бюджету при нанесении разметки, не обнаружено.

“Сейчас ни к одному из указанных подозреваемых работников не применена мера пресечения в виде домашнего ареста”, – говорится в заявлении компании.