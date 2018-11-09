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Для перевозки сжиженного природного газа в Европе будут использоваться космические технологии

Для перевозки сжиженного природного газа в Европе будут использоваться космические технологии

ABS, OceanFinance и Scorpius Space Launch Company (SSLC) объединились в консорциум SPACE TECH4SEA, который должен адаптировать космические технологии для хранения и транспортировки сжиженного природного газа (LNG) по морю.

Частичное финансирование проекта в размере €1 млн ($1,13 млн) осуществит Европейская комиссия.

Первостепенная задача консорциума — разработка легких и безопасных LNG-резервуаров на базе существующих космических технологий. В первую очередь такие технологии нацелены на использование на морском транспорте, предназначенном для перевозок груза и пассажиров на небольшие расстояния.

«При использовании существующей технологии хранения LNG стоимость топлива может значительно возрасти. Мы стремимся разработать емкости на базе новейших технологий, хорошо зарекомендовавших себя в других отраслях. Мы стремимся к тому, чтобы научиться безопасно применять их в морской отрасли», — сказал вице-президент ABS по глобальным газовым решениям Патрик Янссен.

Проект SPACE TECH4SEA адаптирует композитные резервуары SSLC PRESSURMAXX для морских применений. При этом будет использован опыт более чем 200 клиентов, включая NASA.

Технология композитного углеводородного волокна позволяет создавать сверхлегкие компактные резервуары, которые расширят диапазон использования сжиженного природного газа в морской области.

Отмечается, что новая технология позволит уменьшить вес композитных резервуаров на 80% по сравнению с существующими LNG-баками аналогичной емкости. Кроме того, композитные баки не подвержены коррозии и перенесут космические стандарты безопасности в морскую отрасль.

По материалам enkorr
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