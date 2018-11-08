Samsung вложит в развитие ИИ-платформ более $20 млрд к 2020 году

Компания Samsung Electronics в рамках конференции для разработчиков SDC 2018 рассказала о планах по развитию технологий и платформ искусственного интеллекта (ИИ).

Южнокорейский гигант ведёт активные исследования в области «электронного разума». Компания формирует специализированные Центры искусственного интеллекта по всему миру.

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Сообщается, что к 2020 году Samsung выделит на исследования и разработки в области искусственного интеллекта внушительную сумму — 22 млрд долларов США.

К 2020 году южнокорейская компания рассчитывает довести число сотрудников, работающих в ИИ-сфере, до одной тысячи человек.

«Сегодня нам необходимо сконцентрироваться на создании новых ценностей, которые сделают жизни людей проще и комфортнее, используя для этого возможности искусственного интеллекта в продуктах и сервисах Samsung», — говорит компания.

Для создания пользовательской экосистемы следующего поколения Samsung планирует построить легко масштабируемую платформу ИИ, которая будет предоставлять глубокое понимание клиентских предпочтений и поведенческих характеристик. Благодаря этому технология искусственного интеллекта станет ещё более актуальной и полезной.