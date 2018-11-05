Вступление в силу закона об усилении контроля за "еврономерами" откладывается

В пятницу, 9 ноября, на сайте Верховной Рады зарегистрирован проект постановления об отмене решения Верховной Рады от 8 ноября №8488.

Данный закон запрещает передавать во владение авто на иностранной регистрации, а полицию наделяет правом останавливать эти авто и проверять через базы на наличие просроченности пребывания на территории Украины.

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Инициатор проекта — внефракционный народный депутат Юрий Деревянко.

Теперь профильный комитет Павла Пинзеника должен в течение трех дней (с учетом календарного плана работы сессии парламента) рассмотреть проект постановления по отмене закона и подготовить выводы. После этого Верховная Рада должна рассмотреть проект постановления по сокращенной процедуре.

Отметим, что документ зарегистрирован в пятницу, когда голосования не проводятся. Соответственно, рассмотрят его только на следующем пленарном заседании Верховной Рады, которое пройдет 20 ноября.

Напомним, вчера депутаты приняли закон, которым усиливается контроль за “еврономерами”. В частности, ввели ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, а также усилили ответственность за нарушение таможенных правил.