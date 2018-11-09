Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 2 0

LG разрабатывает смартфоны с новым исполнением селфи-камеры

LG разрабатывает смартфоны с новым исполнением селфи-камеры

Согласно данным ведомства по интеллектуальной собственности Южной Кореи (Korean Intellectual Property Office, KIPO), LG рассматривает несколько вариантов дизайна смартфона с отверстием в дисплее для фронтальной камеры.

Компания патентует полностью безрамочный аппарат со скруглёнными углами и овальным отверстием для селфи-камеры, которое может располагаться в левой, центральной или правой области в верхней части экрана.

Читайте также: LG готовит скручивающийся телевизор

Ещё один вариант – смартфон, имеющий клинообразную форму корпуса в правой части. Конструкция предусматривает использование гибкого дисплея с отверстием для фронтальной камеры.

Над смартфоном с отверстием в дисплее раздумывает Samsung. Такое исполнение селфи-камеры могут получить будущие аппараты Huawei. Если потребители воспримут данное решение положительно, его, без сомнения, возьмут на вооружение все ведущие разработчики смартфонов.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина