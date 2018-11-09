LG разрабатывает смартфоны с новым исполнением селфи-камеры

Согласно данным ведомства по интеллектуальной собственности Южной Кореи (Korean Intellectual Property Office, KIPO), LG рассматривает несколько вариантов дизайна смартфона с отверстием в дисплее для фронтальной камеры.

Компания патентует полностью безрамочный аппарат со скруглёнными углами и овальным отверстием для селфи-камеры, которое может располагаться в левой, центральной или правой области в верхней части экрана.

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Ещё один вариант – смартфон, имеющий клинообразную форму корпуса в правой части. Конструкция предусматривает использование гибкого дисплея с отверстием для фронтальной камеры.

Над смартфоном с отверстием в дисплее раздумывает Samsung. Такое исполнение селфи-камеры могут получить будущие аппараты Huawei. Если потребители воспримут данное решение положительно, его, без сомнения, возьмут на вооружение все ведущие разработчики смартфонов.