ГФС ввела сервис дистанционного получения электронных ключей

Государственная фискальная служба (ГФС) ввела сервис повторного формирования сертификатов ключей по электронному запросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.

По данным пресс-службы, новым сервисом могут воспользоваться клиенты Аккредитованного центра сертификации ключей Информационно-справочного департамента ГФС, которых на сегодня почти 1 млн.

“Каждый клиент нашего аккредитованного центра теперь имеет возможность самостоятельно, в режиме 24/7, а главное – дистанционно, в течение 2-3 минут получить новый сертификат, который будет иметь срок действия до 2 лет”, – отметил и.о. заместителя главы ГФС Евгений Бамбизов.

Напомним, что в 2017 году в Украине приняли закон “Об электронных доверительных услугах”. Закон направлен на реформирование национальной нормативной базы в сфере электронной цифровой подписи путем имплементации законодательства Европейского Союза, развитие единого пространства доверия на основе системы электронных доверительных услуг.