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ГФС ввела сервис дистанционного получения электронных ключей

ГФС ввела сервис дистанционного получения электронных ключей

Государственная фискальная служба (ГФС) ввела сервис повторного формирования сертификатов ключей по электронному запросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.

По данным пресс-службы, новым сервисом могут воспользоваться клиенты Аккредитованного центра сертификации ключей Информационно-справочного департамента ГФС, которых на сегодня почти 1 млн.

“Каждый клиент нашего аккредитованного центра теперь имеет возможность самостоятельно, в режиме 24/7, а главное – дистанционно, в течение 2-3 минут получить новый сертификат, который будет иметь срок действия до 2 лет”, – отметил и.о. заместителя главы ГФС Евгений Бамбизов.

Напомним, что в 2017 году в Украине приняли закон “Об электронных доверительных услугах”. Закон направлен на реформирование национальной нормативной базы в сфере электронной цифровой подписи путем имплементации законодательства Европейского Союза, развитие единого пространства доверия на основе системы электронных доверительных услуг.

По материалам РБК-Украина
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