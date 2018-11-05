По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (36,212 млн и 36,959 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 38). Максимальный курс продажи доллара 28,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,02-28,03 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 110 активных заявок по доллару на сумму более 73,171 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,0800 – 1 000

28,0300 – 10 000

28,0300 – 2 000

28,0200 – 80 000

28,0100 – 40 000

28,0100 – 5 000

28,0000 – 13 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0000 – 3 000

28,0100 – 99 999

28,0200 – 10 000

28,0200 – 10 000

28,0200 – 15 000

28,0200 – 40 000

28,0200 – 5 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0351 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9868 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.