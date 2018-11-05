Солнечная батарея на шампиньоне: гриб начал добывать электричество

Инженеры из Технологического университета Стивенса напечатали на обычном шампиньоне солнечную панель, состоящую из светочувствительных цианобактерий. Эксперимент показал, что 3D-печатное устройство успешно собрало вырабатываемое микроорганизмами электричество, а грибы способствовали размножению бактерий.

Испытания, проведенные учеными, стали первым успешным опытом в этой области. До сих пор исследователи создавали только лабораторные прототипы солнечных батарей из цианобактерий, предназначенных для «установки» на растения, пишет Science Daily.

Для нанесения батареи на поверхность гриба ученые создали электронные чернила с графеновыми нанополосками для 3D-принтера, а затем напечатали из них сетку по шляпке шампиньона. Поверх нее биочернилами с содержанием цианобактерий нанесли спираль.

Во время эксперимента ученые установили, что батарея способна генерировать энергию с максимальной мощностью в течение трех дней — именно столько времени гриб поддерживает активность бактерий. Затем интенсивность постепенно снижается вплоть до нуля.