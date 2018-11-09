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Умная ткань для хранения заряда продлит работу носимых устройств

Умная ткань для хранения заряда продлит работу носимых устройств

Инженеры из Университета Массачусетса в Амхерсте создали устройство для хранения заряда, которое можно легко вшить в любую одежду. Прибор продлит работу носимых устройств, например, биосенсоров для мониторинга состояния здоровья или умных часов.

Ученые уже создали миниатюрные платы и микросхемы для биосенсоров, которые позволяют значительно уменьшить размер носимых устройств. Однако основной проблемой таких устройств до сих пор оставалась небольшая емкость батареи и отсутствие миниатюрных приборов для хранения заряда.

Исследователи под руководством Триша Л. Эндрю создали плату на мягкой текстильной подложке из микроскопического суперконденсатора и проводящих нитей с полимерным покрытием. Получившееся устройство обладает высокой способностью хранить заряд и приводить в действие носимые биосенсоры, пишет «EurekAlert!.

По материалам hightech.fm
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