В Киеве аферист через фейковый обменник пытался украсть 50 тысяч евро

В специально оборудованном под пункт обмена валют помещении в Дарницком районе Киева задержали 23-летнего афериста. Он устроил якобы настоящий обменник: сейфы, оргтехника, камеры видеонаблюдения. Кроме этого, разместил объявление в Интернете, где предлагал клиентам обменять валюту по хорошему курсу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Один из пострадавших пытался осуществить выгодный обмен 50 тыс. евро. После получения валюты от потерпевшего злоумышленник попытался скрыться с офисного помещения через выход в стене, который он подготовил заранее. Однако ему помешали правоохранители, которые задержали молодого человека с наличными сразу после совершения преступления. Им оказался уроженец Крыма, 1995 года рождения.