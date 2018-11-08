Еще два немецких города вводят ограничения на въезд дизельным авто

Список немецких городов, которые вводят ограничения на въезд дизельным автомобилям, пополнился Кельном и Бонном.

Такое решение принял Административный суд в Кельне.

“Административный суд Кельна постановил сегодня, что город Кельн должен ввести запрет на движение дизельных автомобилей в определенных зонах с апреля 2019 года”, – говорится в постановлении.

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С 1 апреля следующего года въезд в зеленую зону будет запрещен дизельным автомобилям 2012 года и старше с двигателями Евро-4 и ниже. С сентября 2019 года ограничение распространится также на дизельные транспортные средства класса Евро-5.

Аналогичное постановление принято в отношении Бонна.

Данная мера является одной из ряда, с помощью которых власти крупнейших городов федеральной земли пытаются улучшить качество воздуха. Экологи настаивают, что выхлопы дизельных автомобилей представляют угрозу здоровью жителей города, в частности, велосипедистов, пешеходов и пассажиров других транспортных средств.

Решение суда стало очередной победой организации Немецкая экологическая помощь (DUH). Именно она подала иск и выиграла первое слушание. По искам организации в настоящее время идут рассмотрения в почти 30 городах ФРГ. Ранее положительные решения были приняты в Штутгарте, Ахене, Франкфурте-на-Майне и Берлине.