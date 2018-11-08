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Еще два немецких города вводят ограничения на въезд дизельным авто

Еще два немецких города вводят ограничения на въезд дизельным авто

Список немецких городов, которые вводят ограничения на въезд дизельным автомобилям, пополнился Кельном и Бонном.

Такое решение принял Административный суд в Кельне.

“Административный суд Кельна постановил сегодня, что город Кельн должен ввести запрет на движение дизельных автомобилей в определенных зонах с апреля 2019 года”, – говорится в постановлении.

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С 1 апреля следующего года въезд в зеленую зону будет запрещен дизельным автомобилям 2012 года и старше с двигателями Евро-4 и ниже. С сентября 2019 года ограничение распространится также на дизельные транспортные средства класса Евро-5.

Аналогичное постановление принято в отношении Бонна.

Данная мера является одной из ряда, с помощью которых власти крупнейших городов федеральной земли пытаются улучшить качество воздуха. Экологи настаивают, что выхлопы дизельных автомобилей представляют угрозу здоровью жителей города, в частности, велосипедистов, пешеходов и пассажиров других транспортных средств.

Решение суда стало очередной победой организации Немецкая экологическая помощь (DUH). Именно она подала иск и выиграла первое слушание. По искам организации в настоящее время идут рассмотрения в почти 30 городах ФРГ. Ранее положительные решения были приняты в Штутгарте, Ахене, Франкфурте-на-Майне и Берлине.

По материалам УКРИНФОРМ
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