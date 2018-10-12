Еще одна страна откажется от дизельных и бензиновых авто

Израиль планирует запретить все бензиновые и дизельные автомобили с 2030 года и полностью отменить налоги на электромобили.

Правительство собирается активно финансировать строительство новых зарядных станций, предусмотрев финансирование для 2000 новых станций. Отдельная работа проводится с сетями топливных заправок, которые агитируют постепенно переходить на “зеленый бензин”.

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В стране также собираются снизить налоги и сборы на электромобили практически до нуля, с тем чтобы электрические автомобили стоили гораздо дешевле, чем в данный момент.

Отметим, что план по переходу на электромобили является частью еще большей стратегии по отказу Израиля от всех видов ископаемого топлива, включая бензин, дизель и уголь.

В последние годы в стране нашли сразу несколько крупных месторождений природного газа, которые смогут обеспечить крупных потребителей энергии, включая промышленность и ТЭС, более экологичным (по сравнению с нефтью и углем) видом топлива.

Переломный момент ожидается примерно в 2025 году, когда, по оценке министерства, на дорогах страны появятся около 177 тысяч электромобилей. После этого массовый потребитель должен на реальных примерах понять, что владеть электромобилем легче и дешевле, чем бензиновым или дизельным автомобилем.

В итоге, по планам правительства, это должно привести к взрывному спросу на электромобили, число которых за пять лет (до 2030 года) вырастет с менее 200 тысяч до 1,5 млн штук.

Начиная с 2030 года Израиль полностью запретит импорт бензиновых и дизельных авто. Все новые автомобили с 2030 года будут исключительно электрическими, при этом существующие автобусы и грузовики будут массово переводить на сжатый натуральный газ собственной добычи.