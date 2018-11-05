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ГФС и европейские эксперты будут тестировать новую систему расчетных операций

ГФС и европейские эксперты будут тестировать новую систему расчетных операций

Представители Государственной фискальной службы и Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) обсудили сотрудничество в направлении внедрения инновационных технологий в сфере регистрации расчетных операций.

Об этом сообщает ГФС по итогам встречи с Комитетом розничной торговли ЕБА.

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“Во время встречи специалисты ГФС предложили представителям ЕБА принять участие в тестировании нового сервиса – системы E-Receipt (расчетных операций, – ред.), которая запущена в тестовом режиме в конце сентября этого года. Специалисты ГФС отметили важность объективной оценки работы системы участниками тестирования и предоставления соответствующих предложений и рекомендаций для ее усовершенствования. В свою очередь представители Ассоциации выразили заинтересованность в фискализации и электронизации расчетных операций и заявили о готовности присоединиться к этой работе уже в ближайшее время”, – говорится в сообщении.

В рамках работы системы E-Receipt введен электронный сервис «Поиск фискального чека», который позволяет покупателям осуществлять поиск чеков, формируемых традиционными РРО, и электронных чеков, которые формируются средствами системы E-Receipt.

Он размещен в открытой части Электронного кабинета, доступ к которой осуществляется в режиме реального времени без идентификации личности.

Уже по результатам работы сервиса установлены случаи несоответствия полученных потребителями расчетных документов при осуществлении наличных расчетов электронным копиям этих расчетных документов, которые переданы соответствующими РРО ГФС. Для выяснения причин такого несоответствия органами ГФС организовано проведение контрольно-проверочных мероприятий.

По материалам УКРИНФОРМ
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