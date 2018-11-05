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Рада одобрила ратификацию соглашения о транше Евросоюза в 1 млрд евро

Рада одобрила ратификацию соглашения о транше Евросоюза в 1 млрд евро

Верховная рада Украина одобрила за основу и в целом проект закона №0203 о ратификации кредитного соглашения между Украиной и Европейским союзом о привлечении кредита в размере 1 млрд евро.

За документ проголосовали 242 нардепа.

Принятие парламентом соответствующего закона утвердит кредитное соглашение, общий объем которого составляет 1 млрд евро. На сайте Рады отмечается, что Президент определил закон №0203 как неотложный.

Таким образом, реализация меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения позволит Украине привлечь на условиях срочности и платности дополнительные финансовые ресурсы ЕС в сумме до 1 миллиарда евро для их последующего направления в госбюджет, что в будущем потребует дополнительных расходов из госбюджета для соответствующего обслуживания и погашения привлеченного кредита.

“С учетом условий заимствования в рамках предыдущих трех программ макрофинансовой помощи ЕС, процентная ставка заимствования на 10-15 лет прогнозируется как приемлемая (до 2% годовых), однако точный ее размер станет известным только во время выхода Европейской комиссии, которая имеет самый высокий кредитный рейтинг (ААА), на внешний рынок заимствований для получения средств, будут перечисляться Украине по той же процентной ставке”, – подчеркивается в пояснительной записке.

По материалам РБК
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