Криптовалютный миллионер построит умный блокчейн-город в пустыне

По данным издания Dezeen, Бернс заплатил за участок в 271 кв. км, на котором будет находиться Innovation Park, более $170 млн. На территории уже находится штаб-квартира компании Blockchains, которую возглавляет Бернс. Неподалеку от нее стоят кампусы Google, Apple и Tesla.

На территории умного города, который находится в Кремниевой долине, появятся жилые районы и места под офисы технологических компаний. В городе будет использоваться блокчейн для работы всей общей инфраструктуры и распределения энергии.

Многие жители Innovation Park смогут голосовать, совершать банковские операции и работать со своими персональными данными, используя технологии распределенного реестра. В будущем умный город соединит в себе не только блокчейн-технологию, но и искусственный интеллект, нанотехнологии и 3D-печать. Конкретнее об этих аспектах Бернс не рассказывает.

Планировкой будущего города занимаются архитектурные бюро Ehrlich Yanai Rhee Chaney Architects и Tom Wiscombe Architecture.

Строительством города Бернс займется за свои собственные деньги, о привлечении дополнительных инвесторов пока неизвестно. На первом этапе он потратит на это более $300 млн.