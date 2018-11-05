ВР приняла в первом чтении налогообложение посылок дороже €100

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается снизить порог на безналоговые пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях со €150 до €100.

За принятие соответствующего законопроекта №9260 в первом чтении проголосовали 233 депутата, при минимально необходимых 226, сообщает корреспондент Укринформа.

Для применения указанной нормы предлагается установить переходный период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года, в течение которого в І полугодии 2019 года налогом на добавленную стоимость будут облагаться товары, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 150 евро.

Кроме того, законопроектом предлагается увеличить с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%, повысить с 1 января 2019 года ставку экологического налога за выбросы двуокиси углерода стационарными источниками с 0,41 грн./тонна до 10 грн./тонна и предусмотреть поэтапное повышение ставки до уровня 30 грн./тонна в 2023 году (ежегодное повышение на 5 грн./тонна). Также предлагается увеличить ставку рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2% и железной руды – на 0,8%, и увеличить ставку рентной платы за специальное использование лесных ресурсов на 50%.

С целью повышения контроля за оборотом топлива предлагается отражать в Системе электронного администрирования реализации топлива (СЭАРТ – ред.) фактическое движение топлива в разрезе мест хранения (на сегодня учет осуществляется в разрезе субъектов хозяйствования); осуществлять сравнение показателей с СЭАРТ и показателей расходомеров-счетчиков и уровнемеров – счетчиков уровня топлива в резервуаре относительно объемов оборота и остатков топлива в разрезе кодов согласно УКТ ВЭД, акцизных складов и распорядителей акцизных складов; ввести лицензирование деятельности всех субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, хранение, оптовую и розничную торговлю топливом.

Ожидается, что принятие проекта позволит увеличить поступления в сводный бюджет (в условиях 2019 года) в объеме 6,3 млрд. грн, из них в государственный бюджет 5,9 млрд. гривен.