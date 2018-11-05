По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (35,872 млн и 47,301 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (54 и 48). Максимальный курс продажи доллара 28,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,05-28,04 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 102 активные заявки по доллару на сумму более 74,073 млн грн, которые распределились следующим образом:



*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,1100 – 1 00028,0500 – 10 00028,0400 – 10 00028,0200 – 80 00028,0100 – 4 50028,0000 – 30 00028,0000 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0100 – 5 000

28,0100 – 2 000

28,0100 – 5 000

28,0200 – 19 000

28,0200 – 20 000

28,0200 – 5 000

28,0200 – 20 000

28,0200 – 11 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0474 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9888 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.