Пинзеник советует авторам моратория на подорожание газа принять мораторий на зиму

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, народный депутат Виктор Пинзеник советует инициаторам законопроекта о моратории на повышение цен на газ для населения также принять мораторий на приход зимы.

Об этом он написал в Facebook, комментируя практическую возможность реализации такой инициативы.

“Хочу внести свой вклад в “мораториетворчество”. Может, вместо моратория на повышение цен газа лучше запретить зиму (наложить мораторий на приход зимы)? Тогда и газа не нужно будет”, – сыронизировал депутат.

По словам Пинзеника, такие законодательные инициативы направлены лишь на “кормление баснями” населения, поскольку поставщики газа все равно будут продавать газ по установленным ценам.

“Ждем, что напуганные таким решением поставщики газа из Словакии, Польши, Венгрии или других стран начнут в угоду украинским политикам немедленно снижать цены? Долго ждать придется. Потому что их такими решениями не испугаешь. И они будут продавать газ по таким же ценам, как и до сих пор. Так же, как и мы будем платить те же цены, а не придуманные украинскими политиками. Такими решениями соотечественников можно и дальше кормить баснями про низкие цены на газ, которые им придется платить. Потому что вторую, невидимую часть оплаты газа, которую в итоге все равно делают наши граждане за якобы дешевый газ, не каждый может понять или осознать. И идет эта вторая часть через такие болота, что всегда будет плодить олигархов”, – подчеркнул Пинзеник.