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«Автогражданку» от АСКА теперь можно купить через Viber

Партнер АСКА, Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) запустил новый сервис – оформление через мессенджер Viber страхового полиса ОСАГО с онлайн оплатой и мгновенным получением полиса на e-mail.

Воспользоваться новым сервисом могут как клиенты ПУМБ, так и клиенты других банков. Чтобы оформить полис, необходимо в меню банкинга ПУМБ в Viber перейти в раздел «Автогражданка (ОСАГО)». Далее нужно внести данные паспорта, ИНН и информацию о транспортном средстве.

Согласно украинскому законодательству, полис ОСАГО может быть как в бумажном, так и в электронном виде. Оформление страховки через банкинг ПУМБ в Viber предусматривает оба варианта: при оформлении бумажного полиса он будет бесплатно доставлен клиенту на указанный адрес в течение 3-5 рабочих дней. Оформив электронный полис, клиент его получит на e-mail сразу после оплаты страхового платежа. Оплата происходит online через сервис PayHub – в Viber приходит короткая ссылка, перейдя по которой нужно ввести реквизиты карты и оплатить полис.

По материалам ПУМБ
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