Межбанк: доллар к 27,95/27,96 подняли покупки нерезидентов и рост гривневой ликвидности

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,89/27,91 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.06 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно потерял в цене, оказавшись на уровне 27,88/27,89 UAH/USD.

Коррекция курса доллара на открытии торгов на межбанке состоялась, вопреки появлению признаков расширения гривневой ликвидности.

Об этом дали понять выросшие с уровня 45 254,3 млн грн к отметке 49 443,0 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

К 10.33 котировки безналичного «американца» на межбанке, индицируя «смену концепции» начали рост, оказавшись в указанное время на уровне 27,93/27,95 UAH/USD. Активно покупают СКВ нерезиденты, которые, напомним, сутками с таким же энтузиазмом продавали доллар.

По состоянию на 11.13 стараниями покупок нерезидентов, к которым потихоньку подключаются и украинские банки, курс доллара вырос к 27,95/27,96 UAH/USD.

Утреннее «зеленое» ралли на торгах валютного межбанка сопровождалось признаками стабильности рынка гривневого ресурса.

Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo ограничились расширением спреда с уровня 16,75/18,25% к отметке 16,50/18,50% годовых. Следует отметить, что это стабильное состояние цен «ночной» гривны не согласуется с повышением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,890 / 27,910

евро – 32,009 / 32,038

российский рубль – 0,4220 / 0,4226

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1423 / 1,1424

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке