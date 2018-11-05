В Украине скоро заработает электронный кабинет застройщика

Вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко анонсировал введение в Украине е-кабинета застройщика для максимального отстранения чиновников от разрешительных процедур.

Об этом сообщается на сайте Минрегиона.

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“Разрешительные процедуры в строительстве должны быть максимально прозрачными и простыми. А ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция – ред.) должна стать открытой и эффективной структурой. Поэтому сегодня первоочередная задача для ГАСИ – отработать вместе с бизнесом новую концепцию работы через введение электронного кабинета застройщика с подключением всех необходимых реестров. Создание нового сервиса максимально отстранит чиновника от разрешительных процедур”, – отметил Зубко.

По его словам, качественное реформирование строительной отрасли нуждается в принятии необходимой законодательной базы. В настоящее время в парламенте находятся 3 важных законопроекта, которые необходимо принять как можно быстрее. Это N 7266-1, которым вносятся изменения в Закон Украины “О регуляции градостроительной деятельности” относительно передачи, прекращения или временной остановки полномочий органов государственного архитектурно строительного контроля; №7085 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере градостроения”; №6403, который обеспечит ОТО единой документацией по пространственному планированию.

“Мы уже начали совместную работу с прокуратурой и генеральным прокурором относительно злоупотреблений на местах! Уже есть значительные результаты в кадровых вопросах. И мы будем продолжать эту работу”, – отметил вице-премьер.

Он напомнил, что с реформой децентрализации уже 100 громад получили полномочия госархстройконтроля. Но в то же время города областного значения, такие как Полтава, Хмельницкий и Запорожье, до сих пор саботируют эти функции.

“Это свидетельствует о том, что эти города не просто не хотят брать на себя полномочия, а об их нежелании брать на себя ответственность. В очередной раз отмечаю, система госархстройконтроля и надзора в Украине должна работать прозрачно и открыто как для бизнеса, так и для простых граждан”, – отметил Зубко.

Как известно, в ежегодном рейтинге Всемирного банка Doing Business-2019 Украина заняла 71 ступеньку. По показателю “Получение разрешений на строительство” – 30 место.