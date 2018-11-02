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Миграционная служба запустила сервис онлайн-регистрации биометрических паспортов

Миграционная служба запустила сервис онлайн-регистрации биометрических паспортов

Украинцы смогут подать заявление на оформление биометрического паспорта в режиме онлайн.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.

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В частности, Соколюк объяснил процедуру подачи документов.

“Хочу представить еще один электронный сервис. Это сервис онлайн-регистрации биометрических документов”, – сказал он, подчеркнув, что речь не идет о полном оформлении документов через Интернет, поскольку человеку необходимо будет прибыть в Миграционную службу для фотографирования и сканирования отпечатков пальцев.

Соколюк также заверил, что информация из заполненной анкеты не сохраняется на серверах Миграционной службы, а останется в виде распечатки или QR-кода у гражданина.

По материалам РБК-Украина
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