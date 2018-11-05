Нацбанк планирует смягчить требования по переводу валюты за границу

В Национальном банке Украины обнародовали проекты постановлений, которыми планируется упростить ряд ограничений на переводы средств за границу и осуществление инвестиций на зарубежных финансовых рынках. Данные постановления должны обеспечить выполнение закона “О валютной либерализации”.

Отмечается, что упрощение валютных операций для украинцев будет проходить в два этапа, ведь в Нацбанке планируют ввести «переходный период». При этом, продолжительность данного периода не уточняется, а завершится он после «стабилизации макрофинансовой ситуации».

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В частности, планируется упростить процесс инвестирования за границу. Так, гражданам и компаниям уже не нужно будет получать индивидуальную лицензию Нацбанка для покупки акций иностранных компаний, однако в течение переходного периода такие инвестиции будут осуществляться в пределах установленного электронного лимита.

Также упростятся условия переводов средств.

«Операции на сумму до 150 тыс. грн не потребуют документарного сопровождения, а надзор за осуществлением операций сверх этой суммы будет упрощен», — отмечают в Нацбанке.

Там также сообщают, что планируют отменить лимиты на переводы средств гражданами за границу с помощью платежных карт и увеличить лимит на почтовые переводы средств с 300 евро до 10 тысяч евро.

«Также операции на суммы до 150 тыс. грн не потребуют от юридических лиц документарных подтверждений, которые они должны предоставлять сейчас. В перспективе такой подход будет распространен на все операции клиентов банков по покупке валюты на межбанковском рынке», — добавляют в Нацбанке.