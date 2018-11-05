Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 275 0

Нацбанк планирует смягчить требования по переводу валюты за границу

Нацбанк планирует смягчить требования по переводу валюты за границу

В Национальном банке Украины обнародовали проекты постановлений, которыми планируется упростить ряд ограничений на переводы средств за границу и осуществление инвестиций на зарубежных финансовых рынках. Данные постановления должны обеспечить выполнение закона “О валютной либерализации”.

Отмечается, что упрощение валютных операций для украинцев будет проходить в два этапа, ведь в Нацбанке планируют ввести «переходный период». При этом, продолжительность данного периода не уточняется, а завершится он после «стабилизации макрофинансовой ситуации».

Читайте также: НБУ дал рекомендации Кабмину, как смягчить девальвацию гривны

В частности, планируется упростить процесс инвестирования за границу. Так, гражданам и компаниям уже не нужно будет получать индивидуальную лицензию Нацбанка для покупки акций иностранных компаний, однако в течение переходного периода такие инвестиции будут осуществляться в пределах установленного электронного лимита.

Также упростятся условия переводов средств.

«Операции на сумму до 150 тыс. грн не потребуют документарного сопровождения, а надзор за осуществлением операций сверх этой суммы будет упрощен», — отмечают в Нацбанке.

Там также сообщают, что планируют отменить лимиты на переводы средств гражданами за границу с помощью платежных карт и увеличить лимит на почтовые переводы средств с 300 евро до 10 тысяч евро.

«Также операции на суммы до 150 тыс. грн не потребуют от юридических лиц документарных подтверждений, которые они должны предоставлять сейчас. В перспективе такой подход будет распространен на все операции клиентов банков по покупке валюты на межбанковском рынке», — добавляют в Нацбанке.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина