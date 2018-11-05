Проблему еврономеров не решить через преференции их владельцам — эксперт

Проблемы у авто на иностранной регистрации потенциально есть только вынужденные решения или же откровенно неприемлемые учитывая европейское право и международные обязательства Украины.

Такое мнение высказал координатор парламентской экспертной группы по европейской интеграции Денис Черников в комментарии Укринформу относительно того, соответствуют ли обязательствам Украины по Соглашению об ассоциации последние инициативы в украинском парламенте.

«Большинство из предложенных идей решения проблемы евроблях откровенно неприемлемы, поскольку предлагают создать преференции одной категории граждан — фактическим владельцам таких авто, а это нарушает основополагающие европейские принципы равенства перед законом и свободной конкуренции. В то же время предложение снизить налоги при регистрации ввезенных подержанных авто не противоречит принципам права, и такие инициативы могут быть приняты», — отметил Черников.

Он обратил внимание, что на сегодня еще действуют сниженные ставки акцизов на импорт подержанных авто, они позволяют удешевить растаможку на 30-40%. Но соответствующий закон (№1389-VIII, его условно называют «законом о снижении акциза») утратит силу с 2019 года. Однако уже в ближайшее время в Верховной Раде должны быть проголосованы во втором чтении законопроекты, предлагающие снижение ставок акцизов и усиления ответственности за эксплуатацию нерастаможенных авто — № 8487 и № 8488.