С момента введения аграрных расписок их оформлено на 4,5 миллиарда

За 10 месяцев 2018 года производители сельхозпродукции привлекли 3,3 миллиарда гривен, оформив 521 аграрную расписку. За три года оформлено 703 аграрных расписки на 4,5 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении Минагрополитики.

В начале внедрения аграрных расписок в Украине производители оформляли их в основном под залог будущего урожая традиционных масличных и зерновых культур. Однако сейчас к этому процессу уже дополнительно привлечено 25 сельскохозяйственных продуктов, среди которых ягоды (черника, малина, шиповник, арбузы), фрукты (яблоки), овощи (картофель, морковь, зеленый горошек, чеснок), а также рис, гречка, горчица, сено и молоко.

90% расписок выдано малым и средним производителям – их поддержка предполагается в рамках государственной программы, отмечается в сообщении.

Планируется совместная работа Минагро с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку по запуску аграрных расписок как ценных бумаг на фондовый рынок.

“Некоторые банки организовали специальные программы кредитования с привлечением аграрных расписок. И, безусловно, заинтересованы производители, ведь это возможность получить необходимые материальные ресурсы и средства, чтобы чувствовать себя более уверенно во время посевной и уборочной кампаний”, – сказала заместитель главы Минагро Елена Ковалева.