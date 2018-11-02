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Полиция задержала уже более 5 тысяч водителей с помощью новых камер

Полиция задержала уже более 5 тысяч водителей с помощью новых камер

За месяц фиксации скорости камерами TruCam полиция задержала свыше 5 тысяч нарушителей.

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, сейчас в Украине работает 25-26 устройств TruCam.

“Будет больше. Эти устройства проходят проверку. Сколько будет проверок, настолько и увеличим”, – заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Патрульная полиция начала контролировать скорость автомобилей около месяца назад.

“Сейчас зафиксировано более 5 тыс. нарушений. Это при том, что патрульная полиция неделю работала в пилотном режиме. Но наша цель – не “набить” как можно больше постановлений, а предотвращение этих нарушений. Вообще можно было бы сделать гораздо больше, но мы делаем это максимально открыто, чтобы снизить скорость и предупредить возможные ДТП с большими последствиями”, – сказал Билошицкий.

Напомним, сотрудники патрульной полиции в течение первого дня полноценного применения TruCam составили 231 административный документ на водителей за нарушение ими скоростного режима.

Как сообщалось, с 8 октября патрульная полиция начала использовать радары измерения скорости TruCam.

По материалам Дело
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